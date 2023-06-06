Стал известен следующий соперник Гамзата Хиримагомедова

Гамзат Хиримагомедов проведёт свой следующий поединок на совместном турнире лиг Ural FC и Naiza против кыргызстанца Эдила Эсенгулова. Бой станет главным событием предварительного карда и пройдёт в рамках средней весовой категории.
В профессиональных смешанных единоборствах в активе Гамзата Хиримагомедова десять побед и три поражения. Он также является двукратным чемпионом мира по любительским MMA.
Эсенгулов – действующий чемпион Open FC в полусреднем весе. В смешанных единоборствах у Дракона Иссык-Куля 22 победы, пять поражений и одна ничья. При этом кыргызстанский боец ведёт серию из 12 побед.
Совместный турнир Ural FC и Naiza состоится 23 июня в Алма-Ате. В мейн-ивенте пройдёт бой тяжеловесов, россиянина Вячеслава Дацика и казахстанца Галымжана Жасланова, известного также как Галым ТТ.
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