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Стал известен следующий соперник Гамзата Хиримагомедова

Стал известен следующий соперник Гамзата Хиримагомедова
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Гамзат Хиримагомедов проведёт свой следующий поединок на совместном турнире лиг Ural FC и Naiza против кыргызстанца Эдила Эсенгулова. Бой станет главным событием предварительного карда и пройдёт в рамках средней весовой категории.

В профессиональных смешанных единоборствах в активе Гамзата Хиримагомедова десять побед и три поражения. Он также является двукратным чемпионом мира по любительским MMA.

Эсенгулов – действующий чемпион Open FC в полусреднем весе. В смешанных единоборствах у Дракона Иссык-Куля 22 победы, пять поражений и одна ничья. При этом кыргызстанский боец ведёт серию из 12 побед.

Совместный турнир Ural FC и Naiza состоится 23 июня в Алма-Ате. В мейн-ивенте пройдёт бой тяжеловесов, россиянина Вячеслава Дацика и казахстанца Галымжана Жасланова, известного также как Галым ТТ.

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