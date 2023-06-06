Оливейра: все знают, что Конор избегает поединка со мной

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра (33-9) высказался по поводу ирландца Конора Макгрегора.
«Все знают, что Конор избегает поединка со мной. Его бой с Чендлером будет отличным, но каждый вам скажет, что он избегает меня. Лично я считаю, что Чендлер победит в этом поединке. А мне нужно победить в эту субботу. Я голоден, не терпится вернуть свой пояс», — сказал Оливейра на пресс-конференции.
11 июня Чарльз Оливейра в соглавном событии вечера сойдётся с Бенеилом Дариушем в лёгком весе. Поединок пройдёт в Ванкувере (Канада).
Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Сейчас Макгрегор с Майклом Чендлером являются тренерами на шоу The Ultimate Fighter.
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