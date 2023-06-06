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Алексеева: весь мир будет болеть за Оливейру в поединке с Дариушем

Алексеева: весь мир будет болеть за Оливейру в поединке с Дариушем
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Российский боец UFC Ирина Алексеева объяснила, почему большинство людей будут поддерживать бразильца Чарльза Оливейру в поединке с Бенеилом Дариушем.

«Оливейра хорошо работает в партере, скорее всего, там он Дариуша и победит. С Исламом Махачевым он ничего не смог сделать, потому что у них совершенно разные уровни, а вот с Дариушем они находятся на примерно одной ступени. Если Бенеил выиграет, то он получит титульный бой с Исламом. Но, думаю, всему миру будет интересно, как Ислам во второй раз разберётся с Оливейрой. Чарльз так сильно проиграл, и у него может появиться шанс, чтобы реабилитироваться. Мне кажется, весь мир будет болеть за реванш Оливейры и Махачева», – приводит слова Алексеевой Metaratings.

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