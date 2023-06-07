Дариуш: с таким парнем, как Оливейра, проводить пятираундовый бой ни к чему

Ирано-американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, считает, что проводить пятираундовый поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой было бы бессмысленно.
«Пять раундов? Нам никто не предлагал, да и с таким парнем, как Оливейра, это ни к чему. Он либо убивает, либо умирает за три раунда. Думаю, с такими парнями, как Арман Царукян или Матеуш Гамрот, пять раундов имеют больше смысла», – сказал Дариуш на пресс-конференции.
Дариуш в октябре на UFC 280 победил единогласным решением поляка Матеуша Гамрота. Оливейра в рамках этого же турнира проиграл досрочно россиянину Исламу Махачеву.
11 июня Чарльз Оливейра в соглавном событии вечера сойдётся с Бенеилом Дариушем в лёгком весе. Поединок пройдёт в Ванкувере (Канада). Напомним, изначально поединок Оливейры и Дариуша был запланирован на турнир UFC 288, который состоялся 7 мая, однако бразилец отказался от выступления из-за травмы.
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