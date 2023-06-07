Промоутер Ломаченко предложил Хейни трёх соперников
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Легендарный американский промоутер Боб Арум, организовавший поединок между Василием Ломаченко (17-3, 11 KO) и Девином Хейни (30-0, 15 KO), в интервью YouTube-каналу 3 Knockdown Rule предложил американцу на выбор трёх соперников:
– реванш с Василием Ломаченко;
– бой с Шакуром Стивенсоном;
– бой с победителем противостояния Теофимо Лопес – Джош Тэйлор.
Напомним, поединок Ломаченко и Хейни состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поражение стало для 35-летнего украинца третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.
Ранее Александр Усик объяснил, почему не посетил поединок Ломаченко и Хейни.
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