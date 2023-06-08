«Сидела голая в туалете на ледяном кафеле». Алексеева — о допинг-тесте в UFС

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о прохождении допинг-тестирования в престижнейшей бойцовской организации мира, которое, по её словам, может пройти за считаные минуты до выхода спортсмена в клетку.

«Я была в шоке, а ко мне пришли за анализами на допинг. Мне 20 минут до боя, а я не могу. В итоге я и воду включала в туалете, и ноги во льду держала. Разминалась я прямо в туалете. А ещё там полностью разделась и сидела на ледяном кафеле. С горем пополам выдавила из себя. И мы пошли разминаться. Но стресса было много. Теперь я знаю, что перед боем может быть такая ситуация», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.