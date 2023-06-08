Соперник Дениса Тюлюлина написал, что бой перенесли с 24 июня на 19 августа на UFC 292

Бразильский боец UFC Грегори Родригес написал, что его поединок с россиянином Денисом Тюлюлиным был перенесён.
«Извините, Джексонвилл, но я не буду драться 24-го числа. Мой бой был перенесён на 19 августа в Бостоне.
К сожалению, мой соперник отказался, я не знаю причины, но спасибо UFC. Давайте сделаем так, чтобы бой состоялся. Денис, в следующий раз без отговорок», — написал Родригес.
Тюлюлин провёл в UFC три поединка и одержал победу в одном из них. В прошлом бою он уступил южнокорейцу Чун Ён Паку сабмишеном в первом раунде. Бой состоялся 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе. В общей сложности в активе 34-летнего Тюлюлина 11 побед и семь поражений.
Родригес в своём последнем поединке встречался с соотечественником Бруно Феррейрой и проиграл ему нокаутом в первом раунде. Всего в ММА на счету Грегори 14 побед и пять поражений.
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