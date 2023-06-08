Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соперник Дениса Тюлюлина написал, что бой перенесли с 24 июня на 19 августа на UFC 292

Соперник Дениса Тюлюлина написал, что бой перенесли с 24 июня на 19 августа на UFC 292
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский боец UFC Грегори Родригес написал, что его поединок с россиянином Денисом Тюлюлиным был перенесён.

«Извините, Джексонвилл, но я не буду драться 24-го числа. Мой бой был перенесён на 19 августа в Бостоне.
К сожалению, мой соперник отказался, я не знаю причины, но спасибо UFC. Давайте сделаем так, чтобы бой состоялся. Денис, в следующий раз без отговорок», — написал Родригес.

Тюлюлин провёл в UFC три поединка и одержал победу в одном из них. В прошлом бою он уступил южнокорейцу Чун Ён Паку сабмишеном в первом раунде. Бой состоялся 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе. В общей сложности в активе 34-летнего Тюлюлина 11 побед и семь поражений.

Родригес в своём последнем поединке встречался с соотечественником Бруно Феррейрой и проиграл ему нокаутом в первом раунде. Всего в ММА на счету Грегори 14 побед и пять поражений.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023