Павлович отреагировал на сравнения с Нганну
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Второй номер рейтинга UFC Сергей Павлович высказался по поводу сравнений с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
«Ничего плохого в сравнении с Нганну нет. Когда какие-то положительные вещи отмечают, это нормально. С его точки зрения он достиг всего: стал чемпионом организации и защитил пояс. Теперь его задача заработать и защитить какие-то свои интересы. Он не растерял свою популярность и в полной мере может пользоваться тем, что он имеет. Если он хочет попробовать новые вызовы, в том числе и в боксе, то имеет на это право», – приводит слова Павловича Metaratings.
В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле россиянин досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.
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