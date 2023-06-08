Павлович отреагировал на сравнения с Нганну

Второй номер рейтинга UFC Сергей Павлович высказался по поводу сравнений с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Ничего плохого в сравнении с Нганну нет. Когда какие-то положительные вещи отмечают, это нормально. С его точки зрения он достиг всего: стал чемпионом организации и защитил пояс. Теперь его задача заработать и защитить какие-то свои интересы. Он не растерял свою популярность и в полной мере может пользоваться тем, что он имеет. Если он хочет попробовать новые вызовы, в том числе и в боксе, то имеет на это право», – приводит слова Павловича Metaratings.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле россиянин досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.