Павлович назвал причину поражения в бою с Оверимом

Второй номер рейтинга UFC Сергей Павлович высказался о единственном поражении в карьере. Напомним, в ноябре 2018 года на UFC Fight Night 141 россиянин проиграл техническим нокаутом звёздному голландцу Алистару Овериму.

«С ментальностью у меня никогда не было проблем. При подготовке к бою с Оверимом проблема была с акклиматизацией. Мы прилетели не заблаговременно. А ментально у меня было всё в порядке, так и осталось.

У меня был тогда юношеский максимализм, думал: «Да ладно, ничего страшного с этой акклиматизацией». Все будет чётко и нормально. После этого я понял, что если я профессиональный спортсмен, то должен намного серьёзнее относиться ко всем этим вещам», – приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле россиянин досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.