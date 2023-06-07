Павлович назвал причину поражения в бою с Оверимом

Второй номер рейтинга UFC Сергей Павлович высказался о единственном поражении в карьере. Напомним, в ноябре 2018 года на UFC Fight Night 141 россиянин проиграл техническим нокаутом звёздному голландцу Алистару Овериму.
«С ментальностью у меня никогда не было проблем. При подготовке к бою с Оверимом проблема была с акклиматизацией. Мы прилетели не заблаговременно. А ментально у меня было всё в порядке, так и осталось.
У меня был тогда юношеский максимализм, думал: «Да ладно, ничего страшного с этой акклиматизацией». Все будет чётко и нормально. После этого я понял, что если я профессиональный спортсмен, то должен намного серьёзнее относиться ко всем этим вещам», – приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.
В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле россиянин досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.
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