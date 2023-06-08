Павлович прокомментировал ближайший поединок Немкова

Второй номер рейтинга UFC Сергей Павлович высказался по поводу предстоящего поединка Вадима Немкова с Йоэлем Ромеро.
«Ромеро – выдающийся спортсмен. Он находится в очень хорошей физической форме для своих лет. Его нельзя ни в коем случае списывать со счетов. Это достойная оппозиция для Вадима. Я думаю, что Вадим выиграет, потому что сейчас находится на самом пике. Он не просто так является чемпионом организации, поэтому всё будет хорошо и он снова защитит свой титул.
Хотел бы я видеть Вадима в UFC в боях с сильнейшими полутяжами? Здесь дело не в том, чего бы я хотел, а как лучше самому бойцу. Если он считает, что ему лучше там по всем финансовым, медийным и другим аспектам, то, значит, ему правильнее находиться в той организации. Я не скажу, что в Bellator слабые бойцы. Там очень сильные ребята. Ни в коем случае нельзя занижать его заслуги как чемпиона Bellator», – приводит слова Павловича Metaratings.
- 8 июня 2023
-
11:58
-
11:53
-
11:46
-
10:57
-
10:40
-
10:31
-
09:46
-
09:29
-
09:21
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
06:00
-
04:20
-
01:06
-
00:21
- 7 июня 2023
-
23:46
-
23:18
-
22:38
-
22:28
-
22:16
-
21:57
-
21:07
-
21:00
-
20:31
-
20:03
-
19:37
-
19:01
-
18:31
-
17:59
-
16:41
-
16:09
-
14:57
-
14:53
-
13:53