Павлович: Али Абдель-Азиз — лучший профессионал в своём деле в мире

Второй номер рейтинга UFC Сергей Павлович высказался по поводу менеджера бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиза.

«Али Абдель-Азиз – лучший профессионал в своём деле в мире. Если посмотреть, сколько бойцов высокого уровня сотрудничают с ним. Он очень хорошо делает свою работу. Помощь менеджера играет свою роль, но при этом важно, чтобы боец был талантлив и делал свою работу хорошо. От него зависит не меньше. Али умеет разглядеть среди бойцов талантливых и перспективных ребят и правильно подвести их к вершинам.

Мы виделись перед боем с Кёртисом Блэйдсом. Али пригласил нас в ресторан. Мы с командой посидели и поужинали в очень тёплой и дружеской атмосфере. Он достаточно по-мужски правильный парень, который имеет правильные мужские понятия. У нас с ним очень хорошие тёплые и дружеские отношения», – приводит слова Павловича Metaratings.

Сергей Павлович показал, как готовится к следующему бою в UFC: