«Победит техническим нокаутом». Волкановски сделал прогноз на бой Дариуша с Оливейрой

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски поделился ожиданиями о предстоящем поединке между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем.

Бой пройдёт в рамках соглавного события турнира UFC 289, который состоится в ближайшие выходные в Ванкувере (Канада).

«Это интересный бой, масштабный поединок и правильный для карьеры обоих бойцов. Чарльз хочет получить титульный шанс, Бенеил — всесторонне развитый боец, это огонь. Считаю, что Дариуша по делу называют фаворитом. Мы все знаем, что Оливейра может финишировать Дариуша, но и сам Дариуш может финишировать Оливейру. Однако я поставлю на то, что Чарльз победит техническим нокаутом, хотя шансы 50 на 50», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.