Фёдор Емельяненко сделал заявление о гибели 16-летнего бойца на соревнованиях в Белогорске

Прославленный ветеран смешанных единоборств, президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко высказался о смерти 16-летнего бойца ММА на турнире по смешанным единоборствам в Белогорске (Амурская область). Парень скончался после удара в голову. Ранее сообщалось, что по факту гибели бойца возбуждено уголовное дело в отношении судьи, работавшего на соревнованиях.
«Трагедия, произошедшая в Белогорске, никого не оставила равнодушным. К сожалению, ни один спортсмен ни в одном виде спорта не застрахован от несчастного случая. История спорта знает огромное количество смертельных случаев и тяжёлых травм, которые произошли из-за стечения обстоятельств.
Мы как спортивные функционеры постоянно ужесточаем правила для безопасности каждого спортсмена. Именно поэтому Союз ММА России провёл внутреннее расследование, с результатами которого вы с можете ознакомиться на официальном сайте союза. А на ближайшей отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 25 июня, мы обсудим ужесточение правил, касающихся лицензирования судей, тренеров, организаторов соревнований», — приводит слова Емельяненко ТАСС.
Главные победы Фёдора Емельяненко:
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