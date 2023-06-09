Экс-претендент на титул UFC Марлон Мораес объявил о завершении карьеры в ММА

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе, бразилец Марлон Мораес принял решение завершить карьеру в смешанных единоборствах. Соответствующее заявление он сделал после поражения на турнире PFL 4 в Атланте (США). Соперником Мораеса был его соотечественник Габриэль Брага.

«Я бы хотел бы выступить здесь лучше, но, по крайней мере, понимаю, что сделал всё, что мог. Я упорно тренировался и могу гордиться собой. Я занимаюсь кикбоксингом, ММА с 9 лет. Мне 35. 26 лет я отдал этому спорту. Спасибо тебе, Господи. Бог дал мне всё, что у меня есть. Я не могу грустить. Я счастлив. У меня красивая жена, двое детей», — приводит слова Мораеса MMA Fighting.

Всего на счету Мораеса 37 боёв, в которых он одержал 23 победы и потерпел 13 поражений. Также он однажды завершил поединок ничейным результатом.

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