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Конора Макгрегора освистали на арене «Майами Хит»

Конора Макгрегора освистали на арене «Майами Хит»
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Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора освистали на арене «Майами Хит», где в ночь на 10 июня прошёл четвёртый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (95:108).

Ирландский боец в перерыве вышел на площадку и был освистан трибунами. Свист усилился, когда он дважды ударил маскота команды, отправив того в нокаут.

Напомним, Конор Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года в поединке с Дастином Порье и потерпел поражение техническим нокаутом. Всего в активе ирландца 22 победы и шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Макгрегор вместе с Майклом Чендлером являются тренерами в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter. Ожидается, что в конце года бойцы проведут очный поединок. При этом ещё не определена весовая категория и дата возможного боя.

Конор Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:

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