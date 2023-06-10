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Махачев: если Оливейра хочет реванш, могу снова его побить

Махачев: если Оливейра хочет реванш, могу снова его побить
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о возможном реванше с Чарльзом Оливейрой.

Ранее бразилец заявлял, что в бою с Махачевым он был не в себе, что стало одной из причин поражения.

«А где он был? В Бразилии? Если он хочет получить реванш, пускай скажет Дане Уайту об этом. И я могу побить его снова. Но не думаю, что он снова захочет драться со мной. Что он сделает против меня? Его грэпплинг не работает», — сказал Махачев в интервью Даниэлю Кормье.

Поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры прошёл в октябре прошлого года и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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