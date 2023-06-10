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Фото: Конор Макгрегор встретился с Неймаром на финале НБА

Фото: Конор Макгрегор встретился с Неймаром на финале НБА
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор, посетивший четвёртый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» (108:95), встретился с бразильским нападающим футбольного клуба «ПСЖ» Неймаром.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года, потерпев поражение техническим нокаутом в третьем бою с американцем Дастином Порье. Всего в активе ирландца 22 победы и шесть поражений в смешанных единоборствах.

Ожидается, что свой следующий поединок Макгрегор проведёт во второй половине года с американцем Майклом Чендлером.

Ранее Макгрегор отправил в нокаут маскота «Майами Хит».

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