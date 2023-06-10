Бивол заявил, что вероятность реванша с Канело в сентябре равна нулю
Поделиться
Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound Дмитрий Бивол заявил, что вероятность его реванша со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре равна нулю. Об этом сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
«Сегодня утром я разговаривал с Биволом, и он сообщил, что не ведёт никаких переговоров с Канело Альваресом о поединке в сентябре, а также добавил, что вероятность такой встречи равна нулю. Когда я спросил, почему Канело продолжает вызывать его, он ответил, что, по его мнению, Канело просто хочет выставить себя напоказ», – сказал Коппинджер в эфире ESPN.
Напомним, Бивол не выступал с ноября, когда победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным судейским решением.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2023
-
20:03
-
19:36
-
19:11
-
18:37
-
17:51
-
17:26
-
16:55
-
15:38
-
15:19
-
14:30
-
14:22
-
13:40
-
13:12
-
12:32
-
12:19
-
11:50
-
11:28
-
11:10
-
10:53
-
10:22
-
09:42
-
09:24
-
07:44
-
07:28
-
07:12
-
06:43
-
05:22
-
00:55
-
00:20
- 9 июня 2023
-
23:28
-
22:50
-
22:25
-
21:52
-
21:07
-
20:30
Партнерский контент