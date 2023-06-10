Бивол заявил, что вероятность реванша с Канело в сентябре равна нулю

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound Дмитрий Бивол заявил, что вероятность его реванша со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре равна нулю. Об этом сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

«Сегодня утром я разговаривал с Биволом, и он сообщил, что не ведёт никаких переговоров с Канело Альваресом о поединке в сентябре, а также добавил, что вероятность такой встречи равна нулю. Когда я спросил, почему Канело продолжает вызывать его, он ответил, что, по его мнению, Канело просто хочет выставить себя напоказ», – сказал Коппинджер в эфире ESPN.

Напомним, Бивол не выступал с ноября, когда победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным судейским решением.