Уайлдер сообщил, что готовится выступить перед боем с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) сообщил, что готовится провести одно выступление в преддверии ожидаемого мегафайта с британцем Энтони Джошуа, запланированного на конец года.

«У нас грандиозные планы. Была небольшая дилемма в том, по какому пути пойти. В бойцовском мире происходит многое, это один из сложнейших бизнесов, поскольку он не является упорядоченным. Люди должны увидеть меня, и, вероятно, это произойдёт не позднее сентября», – сказал Уайлдер в интервью промоушену PFL.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2022 года, Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, закрыв второе поражение от британца Тайсона Фьюри.