Джойс: если Уайлдер попадёт в Джошуа, то всё закончится
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Британский боец супертяжёлого веса Джо Джойс высказался о потенциальном поединке между соотечественником Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO), который может состояться в декабре.
«Победит ли Уайлдер? Да, я думаю, что так и будет, потому что он создаст взрыв одним из ударов справа — и тогда всё закончится. Если он попадёт, то всё будет кончено. Хотя не стоит забывать о навыках Джошуа. Он также может попасть, если будет в форме», – сказал Джойс в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса. Джошуа в феврале единогласным решением победил американца Джермейна Франклина.
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