Аманда Нуньес высказалась о перспективах Оливейры вновь завоевать титул чемпиона UFC

Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес выразила надежду, что её соотечественник Чарльз Оливейра сумеет вновь завоевать чемпионский титул.
«У Чарльза есть шанс вернуться и завоевать титул, Перейра сейчас входит в число претендентов. В Бразилии есть много хороших бойцов, и было бы здорово снова увидеть бразильца с поясом», — сказала Нуньес на пресс-конференции.
Чарльз Оливейра в соглавном поединке турнира UFC 289 выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. До этого бразилец проиграл удушающим приёмом россиянину Исламу Махачеву, который стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.
Всего в активе Чарльза Оливейры 34 победы в профессиональных смешанных единоборствах и девять поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
- 11 июня 2023
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