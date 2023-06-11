Аманда Нуньес высказалась о перспективах Оливейры вновь завоевать титул чемпиона UFC

Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес выразила надежду, что её соотечественник Чарльз Оливейра сумеет вновь завоевать чемпионский титул.

«У Чарльза есть шанс вернуться и завоевать титул, Перейра сейчас входит в число претендентов. В Бразилии есть много хороших бойцов, и было бы здорово снова увидеть бразильца с поясом», — сказала Нуньес на пресс-конференции.

Чарльз Оливейра в соглавном поединке турнира UFC 289 выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. До этого бразилец проиграл удушающим приёмом россиянину Исламу Махачеву, который стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

Всего в активе Чарльза Оливейры 34 победы в профессиональных смешанных единоборствах и девять поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.