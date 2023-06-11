Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аманда Нуньес высказалась о перспективах Оливейры вновь завоевать титул чемпиона UFC

Аманда Нуньес высказалась о перспективах Оливейры вновь завоевать титул чемпиона UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес выразила надежду, что её соотечественник Чарльз Оливейра сумеет вновь завоевать чемпионский титул.

«У Чарльза есть шанс вернуться и завоевать титул, Перейра сейчас входит в число претендентов. В Бразилии есть много хороших бойцов, и было бы здорово снова увидеть бразильца с поясом», — сказала Нуньес на пресс-конференции.

Чарльз Оливейра в соглавном поединке турнира UFC 289 выиграл у Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. До этого бразилец проиграл удушающим приёмом россиянину Исламу Махачеву, который стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

Всего в активе Чарльза Оливейры 34 победы в профессиональных смешанных единоборствах и девять поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Много шума из ничего. Оливейра легко нокаутировал болтливого Дариуша
Много шума из ничего. Оливейра легко нокаутировал болтливого Дариуша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023