«Я смогу победить его». Тэйлор заявил о желании провести реванш с Лопесом

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор, потерпевший первое поражение в карьере от американца Теофимо Лопеса, заявил о желании провести реванш.

«Я считаю, что поединок получился близким. Я бы хотел сделать это снова. Знаю, что способен на большее и знаю, что смогу победить его. Но сейчас он – чемпион, так что мяч на его стороне», – приводит слова Тэйлора пресс-служба Top Rank.

Теофимо Лопесу 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в декабре 2019-го впервые завоевал чемпионский титул, досрочно остановив во втором раунде чемпиона WBO в лёгком весе гонца Ричарда Комми. В октябре 2020-го Лопес объединил титулы WBO, WBA и IBF, нанеся второе поражение в карьере украинцу Василию Ломаченко.

11 июня 2023 года Лопес стал чемпионом мира в двух весовых категориях, отобрав у Тэйлора титул WBO в первом полусреднем весе.