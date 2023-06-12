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Стерлинг поздравил Нуньес с завершением карьеры

Стерлинг поздравил Нуньес с завершением карьеры
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг поздравил бывшую чемпионку в двух дивизионах бразильянку Аманду Нуньес с завершением профессиональной карьеры.

Напомним, вчера, 11 июня, на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада) Нуньес защитила титул в легчайшем весе против мексиканки Ирен Альданы, победив единогласным решением, после чего объявила об уходе из спорта.

«Поздравляю с невероятной карьерой, Аманда!» – написал Стерлинг в социальных сетях.

Аманде Нуньес 35 лет. Свой дебютный поединок по правилам MMA бразильянка провела в 2008 году, а в августе 2013-го дебютировала в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нуньес одержала 16 побед и потерпела два поражения.

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