Стерлинг поздравил Нуньес с завершением карьеры
Поделиться
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг поздравил бывшую чемпионку в двух дивизионах бразильянку Аманду Нуньес с завершением профессиональной карьеры.
Напомним, вчера, 11 июня, на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада) Нуньес защитила титул в легчайшем весе против мексиканки Ирен Альданы, победив единогласным решением, после чего объявила об уходе из спорта.
«Поздравляю с невероятной карьерой, Аманда!» – написал Стерлинг в социальных сетях.
Аманде Нуньес 35 лет. Свой дебютный поединок по правилам MMA бразильянка провела в 2008 году, а в августе 2013-го дебютировала в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нуньес одержала 16 побед и потерпела два поражения.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июня 2023
-
01:03
-
00:40
-
00:00
- 11 июня 2023
-
23:17
-
22:55
-
22:15
-
22:02
-
20:48
-
20:37
-
20:10
-
19:55
-
19:01
-
18:59
-
18:06
-
17:44
-
17:35
-
16:28
-
15:30
-
15:12
-
14:57
-
14:40
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
14:00
-
13:32
-
13:20
-
13:13
-
12:38
-
12:28
-
11:28
-
11:17
-
10:56
-
10:43
-
10:24
Партнерский контент