«Враг на всю жизнь». Внук гангстера сделал заявление после драки в бою с Мейвезером
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Джон Готти высказался о сопернике по выставочному поединку с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим, который состоялся в Санрайзе (штат Флорида, США).
«Флойд, теперь ты мой враг на всю жизнь», — написал Готти у себя в социальных сетях.
Напомним, Мейвезер уверенно контролировал ход поединка, в то время как у Готти получалось немногое. В четвёртом раунде оппоненты затеяли спор друг с другом, а в шестом Джон был дисквалифицирован за непрекращающиеся нарушения правил. После этого Готти набросился на Флойда с кулаками. На ринг выбежала команда прославленного боксёра, встав на его защиту. Дальше подключились и представители Готти. Началась массовая драка.
Выставочный поединок Мейвезера-младшего закончился дракой:
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