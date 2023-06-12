Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон назвал свой любимый боксёрский поединок.

Им оказалось противостояние Мохаммеда Али и Ларри Холмса, состоявшееся 2 октября 1980 года в городе Парадайс (штат Невада, США). Напомним, Холмс победил остановкой в десятом раунде, нанеся Али четвёртое поражение в его карьере.

«Ларри Холмс подрался с Мохаммедом Али и надрал ему задницу. А на следующий день мой учитель позвонил Али и спросил: «Почему ты позволил этому мешку победить себя?» – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу Joe Budden TV.

Ранее в интервью Тайсон рассказал, кого считает победителем поединка Ломаченко — Хейни.

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