Майк Тайсон рассказал, кого считает победителем поединка Ломаченко — Хейни

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон поделился мнением о поединке между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни. Он состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Хейни единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
«Могла быть ничья, но Ломаченко не дрался. Нельзя сказать, что своими действиями он показал, что имеет право получить титулы Хейни. Думаю, что победил Хейни», — приводит слова Тайсона Agored.
Напомним, судейское решение боя Ломаченко и Хейни раскритиковали многие боксёры и эксперты. В общей сложности Василий провёл 20 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 17 побед (11 нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Девина 30 побед в 30 боях.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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