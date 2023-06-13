Оливейра упрочил позиции в рейтинге P4P от UFC, Мокаев поднялся в наилегчайшем весе
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Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги спортсменов. Бразилец Чарльз Оливейра, победивший ирано-американца Бенеила Дариуша на турнире UFC 289, поднялся на одну позицию в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) и теперь седьмой в этом списке. Это место он делит с Камару Усманом. Возглавляет рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории американец Джон Джонс.
Изменения произошли и в наилегчайшем весе. Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев стал 11-м, а россиянин Тагир Уланбеков — 12-м.
Отметим, что в рейтинге присутствует бразильянка Аманда Нуньес, недавно объявившая о завершении профессиональной карьеры.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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