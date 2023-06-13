Ирина Алексеева: когда закончатся деньги, Аманда Нуньес вернётся

Российская девушка-боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о решении чемпионки промоушена в двух весовых категориях Аманды Нуньес завершить профессиональную карьеру.
«Я слышала новость, что в семье Аманды планируется пополнение. Вероятно, по этой причине она решила завязать с боями. Скорее всего, через годик она вернётся, когда закончатся деньги. Она ещё совсем не старая женщина. Холли Холм 41 год, а она на шесть боёв контракт продлила. Я думаю, что Аманда просто хочет годик отдохнуть. Но если она уходит, значит, она уже «наелась» боями, хотя, учитывая её возраст, это довольно странно. Дерись и зарабатывай. Тем более она первый номер рейтинга, не вижу смысла уходить. Я понимаю, если бы ей было лет 50, грубо говоря. Но, возможно, у неё все хорошо с финансами, поэтому она не переживает на эту тему и спокойно уходит», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.
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