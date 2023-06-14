Шевченко: похоже, Аманда Нуньес не очень хороший человек

Бывшая чемпионка UFC в женской наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко отреагировала на высказывания обладательницы титула в двух дивизионах Аманды Нуньес.

После победы над Ирене Альданой Нуньес объявила, что завершает профессиональную карьеру в ММА, а позже бразильянка заявила, что она останется настоящей чемпионкой, а остальные девушки будут биться за фальшивый титул.

«Мне кажется, Аманда пытается всех принизить и лишить уважения, которое они заслуживают. Думаю, это нехорошо. Будучи профессиональном и мастером единоборств, нужно отдавать должное всем соперникам. Такие вещи характеризуют её, похоже, она не очень хороший человек», — приводит слова Шевченко CBS Sports.

Нуньес провела 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев пять поражений.