Шевченко: похоже, Аманда Нуньес не очень хороший человек

Бывшая чемпионка UFC в женской наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко отреагировала на высказывания обладательницы титула в двух дивизионах Аманды Нуньес.
После победы над Ирене Альданой Нуньес объявила, что завершает профессиональную карьеру в ММА, а позже бразильянка заявила, что она останется настоящей чемпионкой, а остальные девушки будут биться за фальшивый титул.
«Мне кажется, Аманда пытается всех принизить и лишить уважения, которое они заслуживают. Думаю, это нехорошо. Будучи профессиональном и мастером единоборств, нужно отдавать должное всем соперникам. Такие вещи характеризуют её, похоже, она не очень хороший человек», — приводит слова Шевченко CBS Sports.
Нуньес провела 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев пять поражений.
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