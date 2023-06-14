Кормье: как Чендлер справится с трэш-током Макгрегора? Как Альдо или как Хабиб?

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что ключевым моментом возможного боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера будет то, как американец справится с трэш-током и давлением.

«Если ты вызываешь эмоции у соперника, то для тебя это хорошо. Нельзя быть на эмоциях, когда выходишь в октагон. Если тебя вывел на эмоции такой парень, как Конор, то с тобой будет то же, что случилось с Жозе Альдо. Тебя нокаутируют через 15 секунд после начала поединка. Альдо был настолько взволнован, что Конор его сразу нокаутировал. А есть пример Хабиба Нурмагомедова, который удерживал эмоции, а потом взорвался в самом конце.

Так вот, как Чендлер справится с трэш-током Макгрегора на съёмках The Ultimate Fighter? Как Альдо или как Хабиб?» — сказал Кормье в эфире ESPN.