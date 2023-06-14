Украинец Гвоздик: Бивол или Бетербиев? Я бы хотел сразиться с обоими
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Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик признался, что хотел бы провести поединок с двумя непобеждёнными россиянами: чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.
«Бивол или Бетербиев? Я хотел бы с ними обоими сразиться на самом деле. Поэтому с кем будет возможность подраться первым, с тем и буду боксировать. А так, конечно, хотелось бы побоксировать с ними обоими», — сказал Гвоздик на канале «СТУДИЯ БОКСА ВИКТОРА ЯЛЫМОВА» в YouTube.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:
Ранее Гвоздик высказал предположение, что его соотечественник Александр Усик смог психологически надавить на британца Тайсона Фьюри.
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