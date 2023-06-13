Гвоздик: Усик залез в голову Фьюри, Тайсон на сто процентов уверен в себе, но не с Сашей

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик высказал предположение, что его соотечественник Александр Усик смог психологически надавить на британца Тайсона Фьюри.
«Скажу так – мне кажется, что Усик немного залез в голову Фьюри. Я видел его, видел, как он ведёт себя на пресс-конференциях с другими боксёрами. Он на сто процентов уверен в себе. Но с Усиком я такого не вижу.
Саня умеет своих соперников деморализовать или гипнотизировать. Мне кажется, что с Фьюри это тоже работает. Я не могу сказать, что Фьюри его боится, и мне кажется, что это очень сложный бой для Усика, но я верю, что он может победить», — сказал Гвоздик на канале «Два Боковых/Two Sides» в YouTube.
Ранее предполагалось, что Усик и Фьюри могут провести бой в апреле. Однако к соглашению боксёры так и не пришли. Во многом на невозможность договориться повлияла финансовая составляющая.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:
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