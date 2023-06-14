Названа дата следующего боя Владимира Минеева

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев, в настоящий момент находящийся в зоне проведения спецоперации на Украине, следующий поединок проведёт 15 сентября в Элисте. Об этом рассказал глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
«Владимир Минеев проведёт бой в Элисте 15 сентября. А потом подерётся с [Иваном] Штырковым в Сочи», – приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.
Последний поединок Минеев провёл по правилам кикбоксинга в Москве, одолев нокаутом Фернандо Родригеса 18 ноября 2022 года. С февраля 2023 года Минеев проходит службу в зоне СВО. В общей сложности в активе Владимира в ММА 18 боёв, в которых он одержал 16 побед, потерпел одно поражение. Один раз поединок с его участием завершился вничью.
Перепалка Вагаба Вагабова и Владимира Минеева:
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