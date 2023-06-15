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Официально анонсирован бой Романа Копылова на UFC 291

Официально анонсирован бой Романа Копылова на UFC 291
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Официальный аккаунт UFC Eurasia анонсировал предстоящий поединок российского бойца смешанных единоборств Романа Копылова, выступающего в средней весовой категории UFC.

Соперником россиянина станет 30-летний представитель Бразилии Клаудио Рибейро, а бой пройдёт на турнире UFC 291, который состоится в ночь с 29 на 30 июля.

Анонс боя Романа Копылова с Клаудио Рибейро

Анонс боя Романа Копылова с Клаудио Рибейро

В активе Романа Копылова четыре поединка в рамках UFC. 32-летний боец проиграл два первых боя в промоушене, но затем одержал две победы и получил новый контракт с организацией. Всего в активе Копылова десять побед при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.

Клаудио Рибейро провёл два боя в UFC, в которых он одержал одну победу и потерпел одно поражение. Всего у бразильца семь побед и три поражения в ММА.

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