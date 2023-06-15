Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании на матче финала НБА
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Об этом информирует TMZ со ссылкой на адвоката пострадавшей девушки.
По сведениям источника, инцидент произошёл во время матча финала НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» 9 июня. Сообщается, что Макгрегор заперся с девушкой в туалете, где принуждал её к интимным действиям. Ударив ирландского бойца локтем, потерпевшая сумела выбежать из туалета.
TMZ также сообщил, что девушка пытается уладить ситуацию с самим бойцом и пока не хочет инициировать судебное разбирательство.
В активе Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:
Комментарии
- 15 июня 2023
-
22:13
-
21:28
-
21:25
-
20:55
-
20:10
-
19:58
-
19:12
-
18:36
-
18:00
-
17:19
-
16:53
-
15:47
-
15:15
-
14:56
-
14:30
-
13:49
-
13:34
-
12:55
-
12:45
-
12:03
-
11:46
-
11:18
-
10:59
-
10:30
-
10:18
-
09:38
-
09:20
-
06:00
-
00:56
-
00:45
-
00:45
- 14 июня 2023
-
23:47
-
22:57
-
22:41
-
22:30
Партнерский контент