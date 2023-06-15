Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании на матче финала НБА

Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании на матче финала НБА
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Об этом информирует TMZ со ссылкой на адвоката пострадавшей девушки.

По сведениям источника, инцидент произошёл во время матча финала НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» 9 июня. Сообщается, что Макгрегор заперся с девушкой в туалете, где принуждал её к интимным действиям. Ударив ирландского бойца локтем, потерпевшая сумела выбежать из туалета.

TMZ также сообщил, что девушка пытается уладить ситуацию с самим бойцом и пока не хочет инициировать судебное разбирательство.

В активе Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:

Материалы по теме
«Первая победа с 2020 года». Конор избил баскетбольного маскота и был освистан
«Первая победа с 2020 года». Конор избил баскетбольного маскота и был освистан
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023