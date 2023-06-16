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Штырков рассказал, в каком раунде закончится бой Немков — Ромеро

Штырков рассказал, в каком раунде закончится бой Немков — Ромеро
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Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков высказался про бой Вадима Немкова с кубинцем Йоэлем Ромеро.

«Если Вадим не проморгает взрывные атаки Ромеро в первом раунде, то всё будет хорошо. У Йоэля порох ещё есть. Правда, возраст даёт о себе знать, кондиции уже не те.

Думаю, что у Вадима не должно возникнуть проблем разобраться с Йоэлем. Не думаю, что это будет в первом раунде, скорее всего, это вторая пятиминутка. Спешить нет смысла, пристреляться нужно в первом раунде.

Ромеро очень специфичная личность в хорошем смысле, большой спортсмен, и от него можно ожидать сюрпризов. Но уровень Вадима должен сказаться, и он победит!» — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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