Штырков рассказал, в каком раунде закончится бой Немков — Ромеро
Поделиться
Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков высказался про бой Вадима Немкова с кубинцем Йоэлем Ромеро.
«Если Вадим не проморгает взрывные атаки Ромеро в первом раунде, то всё будет хорошо. У Йоэля порох ещё есть. Правда, возраст даёт о себе знать, кондиции уже не те.
Думаю, что у Вадима не должно возникнуть проблем разобраться с Йоэлем. Не думаю, что это будет в первом раунде, скорее всего, это вторая пятиминутка. Спешить нет смысла, пристреляться нужно в первом раунде.
Ромеро очень специфичная личность в хорошем смысле, большой спортсмен, и от него можно ожидать сюрпризов. Но уровень Вадима должен сказаться, и он победит!» — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июня 2023
-
08:46
-
00:50
-
00:16
- 15 июня 2023
-
23:46
-
23:29
-
23:02
-
22:49
-
22:34
-
22:13
-
21:28
-
21:25
-
20:55
-
20:10
-
19:58
-
19:12
-
18:36
-
18:00
-
17:19
-
16:53
-
15:47
-
15:15
-
14:56
-
14:30
-
13:49
-
13:34
-
12:55
-
12:45
-
12:03
-
11:46
-
11:18
-
10:59
-
10:30
-
10:18
-
09:38
-
09:20
Партнерский контент