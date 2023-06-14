Немков во главе русского десанта в Чикаго. Где смотреть Bellator 297

Дата и время турнира Bellator 297

В ночь с 16 на 17 июня в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» состоится номерной турнир Bellator 297. Особое внимание поклонников смешанных единоборств из России вызывает то, что свою четвёртую защиту титула проведёт Вадим Немков. Соперником станет 46-летний кубинец Йоэль Ромеро. Всего же в карде будет шестеро наших парней. Помимо Немкова, на турнире выступят Тимур Хизриев, Рамазан Курамагомедов, Никита Михайлов, Гаджи Рабаданов и Имамшафи Алиев.

Предполагается, что поединок между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро начнётся не раньше 5:40 мск.

Прямая трансляция боя Вадим Немков – Йоэль Ромеро

Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.

Полный кард Bellator 297 с боем Немков – Ромеро

Основной кард

Вадим Немков — Йоэль Ромеро;

Серхио Петтис — Патрисио Фрейре;

Кори Андерсон — Фил Дэвис;

Дэниел Джеймс — Гëкхан Сарычам.

Предварительный кард

Кайл Кратчмер — Бобби Нэш;

Остин Вандерфорд — Имамшафи Алиев;

Гаджи Рабаданов — Питер Бёйст;

Леандро Иго — Никита Михайлов;

Джалил Уиллис — Рамзан Курамагомедов;

Алекс Полиззи — Карл Мур;

Владимир Гувеа — Кевин Чайлдс;

Арчи Колган — Эммануэль Санчес;

Майк Хэмел — Шамиль Никаев;

Норберт Нëвеньи — Камиль Онищук;

Тимур Хизриев — Ричи Смаллен;

Джордан Ньюман — Мэттью Перри;

Коди Лоу — Эдвин Чавес;

Макс Мецгер — Дэвид Маккинни.

Материалы о турнире

Прогноз на бой Вадим Немков – Йоэль Ромеро

Своим прогнозом на поединок Вадима Немкова с Йоэлем Ромеро поделился второй номер рейтинга UFC Сергей Павлович.

«Ромеро – выдающийся спортсмен. Он находится в очень хорошей физической форме — для своих лет. Его нельзя ни в коем случае списывать со счетов. Это достойная оппозиция для Вадима. Я думаю, Вадим выиграет, потому что сейчас находится на самом пике. Он не просто так является чемпионом организации, поэтому всё будет хорошо, и он снова защитит свой титул», – приводит слова Павловича Metaratings.

Также ожиданиями от предстоящего поединка поделился бывший чемпион Bellator Андрей Корешков.

«Кто самый доминирующий чемпион Bellator? Определённо можно выделить Вадима Немкова, так как он, будучи чемпионом, выиграл Гран-при, а сейчас проведёт непростой бой с Йоэлем Ромеро. У него зрелищная манера ведения боя, поэтому его можно назвать одним из самых ярких доминирующих чемпионов», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.