Тим Цзю — Карлос Окампо: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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18 июня в Бродбиче (Австралия) пройдёт боксёрский турнир, в рамках которого сразятся австралиец с русскими корнями, обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тимофей Цзю и мексиканец Карлос Окампо.
Поединок можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» также будет детально освещать противостояние и события вокруг него. Ожидается, что бой начнётся примерно в 10:00 мск. Время начала будет зависеть от того, как будут проходить запланированные ранее в карде бои.
На счету Тимофея 22 поединка, в каждом из которых он одерживал победы. Окампо провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед (23 нокаутом) и потерпел два поражения.
Тим Цзю показал заключительную подготовку к бою с Окампо:
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