Резников не появился на пресс-конференции после АСА 159, его госпитализировали после боя

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников не смог присутствовать на пресс-конференции после турнира АСА 159, который прошёл 16 июня в Сочи.

После поражения техническим нокаутом от Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при лёгкого веса АСА Резников был госпитализирован.

Артём также опубликовал пост в одной из социальных сетей, приложив фото: «Всем спасибо кто за меня болел. Эдик был сильнее, поздравляю его с этой победой! Простите меня что не смог оправдать ваших надежд».

Фото: Социальные сети Резникова

Напомним, для Артёма Резникова это седьмое поражение в профессиональных ММА при 24 победах. Эдуард Вартанян, в свою очередь, одержал 25-ю победу в профессиональной карьере в смешанных единобортсьвах при четырёх поражениях.