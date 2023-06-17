Резников не появился на пресс-конференции после АСА 159, его госпитализировали после боя
Поделиться
Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников не смог присутствовать на пресс-конференции после турнира АСА 159, который прошёл 16 июня в Сочи.
После поражения техническим нокаутом от Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при лёгкого веса АСА Резников был госпитализирован.
Артём также опубликовал пост в одной из социальных сетей, приложив фото: «Всем спасибо кто за меня болел. Эдик был сильнее, поздравляю его с этой победой! Простите меня что не смог оправдать ваших надежд».
Фото: Социальные сети Резникова
Напомним, для Артёма Резникова это седьмое поражение в профессиональных ММА при 24 победах. Эдуард Вартанян, в свою очередь, одержал 25-ю победу в профессиональной карьере в смешанных единобортсьвах при четырёх поражениях.
Комментарии
- 17 июня 2023
-
00:14
- 16 июня 2023
-
23:56
-
23:38
-
23:22
-
23:10
-
22:47
-
22:14
-
21:53
-
21:18
-
20:48
-
20:33
-
19:39
-
18:46
-
18:26
-
17:36
-
17:03
-
16:54
-
16:16
-
15:23
-
15:06
-
14:49
-
14:07
-
13:53
-
13:10
-
12:50
-
12:13
-
11:47
-
11:05
-
10:54
-
10:14
-
09:25
-
09:17
-
08:46
-
00:50
-
00:16
Партнерский контент