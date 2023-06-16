Долгожданный финал Гран-при сделает одного из бойцов миллионером. Все подробности – в нашем онлайне.

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ACA 159: Резников и Вартанян устроят триллер в Сочи. LIVE

16 июня в Сочи на арене дворца спорта «Большой» состоится яркий турнир ACA 159. В соглавном событии вечера сойдутся Степан Горшечников и Григор Матевосян. Они выступают в полутяжёлом весе. А главным боем вечера станет финал Гран-при, в котором зарубятся Артём Резников и Эдуард Вартанян. Они определят имя лучшего легковеса организации.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.