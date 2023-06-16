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ACA 159: Артём Резников – Эдуард Вартанян, финал Гран-при, где смотреть бой, онлайн-трансляция, когда начало

ACA 159: Резников и Вартанян устроят триллер в Сочи. LIVE
Сергей Сорокин
ACA 159: Артём Резников – Эдуард Вартанян
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Долгожданный финал Гран-при сделает одного из бойцов миллионером. Все подробности – в нашем онлайне.

16 июня в Сочи на арене дворца спорта «Большой» состоится яркий турнир ACA 159. В соглавном событии вечера сойдутся Степан Горшечников и Григор Матевосян. Они выступают в полутяжёлом весе. А главным боем вечера станет финал Гран-при, в котором зарубятся Артём Резников и Эдуард Вартанян. Они определят имя лучшего легковеса организации.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вспоминаем события последнего турнира:
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Где смотреть АСА 159 Когда пройдёт турнир ACA 159 с главным боем Артём Резников – Эдуард Вартанян Полный кард АСА 159
Live Сергей Сорокин

А Вартанян блестяще разобрался с Раисовым

Эдуард Вартанян в своём последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Юсуфа Раисова и стал финалистом Гран-при АСА. Всего у бойца 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 24 победы и потерпел четыре поражения.

10:04 Сергей Сорокин

Где смотреть АСА 159

Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также можно посмотреть турнир на официальном сайте промоушена.

10:03 Сергей Сорокин

Резников в полуфинале разобрался с Кошкиным

Артём провел фирменный удушающий уже во втором раунде. Он продолжает делать ставку на свою филигранную борьбу. Всего у Артёма 24 победы и шесть поражений в ММА.

10:02 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир ACA 159 с главным боем Артём Резников – Эдуард Вартанян

Турнир ACA 159 с главным боем Артём Резников – Эдуард Вартанян пройдёт 16 июня в дворце спорта «Большой» в Сочи. Он стартует в 18:00 по московскому времени.

10:02 Сергей Сорокин

Вартанян и Резников успешно сделали вес перед очным боем в финале Гран-при АСА

В Сочи прошла официальная процедура взвешивания участников турнира по смешанным единоборствам АСА 159, главным событием которого станет поединок в финале Гран-при в лёгком весе между российским бойцом Эдуардом Вартаняном и представителем Казахстана Артёмом Резниковым.

Вес обоих бойцов перед поединком составил 70,7 килограмма, и оба таким образом вписались в лимит.

10:01 Сергей Сорокин

Полный кард АСА 159

Эдуард Вартанян – Артем Резников;
Григор Матевосян – Степан Горшечников;
Кайо Биттенкурт – Саламу Абдурахманов;
Александр Матмуратов – Хавьер Басурто;
Азамат Пшуков – Александро Прайя;
Эвертон Даниэль Фрейтас – Мехди Дакаев;
Жакшилык Мырзабеков – Адлан Батаев;
Юсуп Умаров – Алейн Илунга;
Айнди Умаханов – Винициус Круз;
Элиас Сильверио – Михаил Дорошенко;
Ахмед Балкизов – Басир Саралиев;
Тынчтык Канибек Уулу – Александр Ковалев;
Амир Эльжуркаев – Гильерме Доин;
Юсуп-Хаджи Зубариев – Расул Малсугенов.

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