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Из-за ошибки судьи бой на турнире UFC признан несостоявшимся

Из-за ошибки судьи бой на турнире UFC признан несостоявшимся
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В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47. В рамках турнира американец Дэн Аргета встретился с соотечественником Ронни Лоуренсом.

В одном из моментов Аргета поймал Лоуренса на удушающий приём и судья Кит Петерсон остановил бой. Однако, Лоуренс не сделал чёткого постукивающего движения рукой, чтобы бой завершили. В итоге, Атлетическая комиссия Невады просмотрела отснятый материал, и бой был признан несостоявшимся.

В главном событии турнира итальянец Марвин Веттори встретится с представителем США Джаредом Каннонье.
В соглавном бою сойдутся российский боец ММА, восьмой номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Жоаким Силва. Также на турнире выступит ещё один россиянин Муслим Салихов, который встретится с датчанином Николасом Далби.

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 47), Лас-Вегас, США
Дэн Аргета - Ронни Лоуренс
18 июня 2023, воскресенье. 02:45 МСК
Окончено
No Contest
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