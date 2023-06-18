Из-за ошибки судьи бой на турнире UFC признан несостоявшимся

В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47. В рамках турнира американец Дэн Аргета встретился с соотечественником Ронни Лоуренсом.
В одном из моментов Аргета поймал Лоуренса на удушающий приём и судья Кит Петерсон остановил бой. Однако, Лоуренс не сделал чёткого постукивающего движения рукой, чтобы бой завершили. В итоге, Атлетическая комиссия Невады просмотрела отснятый материал, и бой был признан несостоявшимся.
В главном событии турнира итальянец Марвин Веттори встретится с представителем США Джаредом Каннонье.
В соглавном бою сойдутся российский боец ММА, восьмой номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Жоаким Силва. Также на турнире выступит ещё один россиянин Муслим Салихов, который встретится с датчанином Николасом Далби.
- 18 июня 2023
-
03:35
-
01:39
-
01:04
-
00:38
-
00:30
-
00:12
- 17 июня 2023
-
23:14
-
23:00
-
22:35
-
22:10
-
21:40
-
21:05
-
20:10
-
19:55
-
19:30
-
19:13
-
18:59
-
18:00
-
17:58
-
17:42
-
16:56
-
15:55
-
15:13
-
14:59
-
14:22
-
13:42
-
13:34
-
12:28
-
12:15
-
11:57
-
11:14
-
10:43
-
10:29
-
09:53
-
09:38