Из-за ошибки судьи бой на турнире UFC признан несостоявшимся

В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47. В рамках турнира американец Дэн Аргета встретился с соотечественником Ронни Лоуренсом.

В одном из моментов Аргета поймал Лоуренса на удушающий приём и судья Кит Петерсон остановил бой. Однако, Лоуренс не сделал чёткого постукивающего движения рукой, чтобы бой завершили. В итоге, Атлетическая комиссия Невады просмотрела отснятый материал, и бой был признан несостоявшимся.

В главном событии турнира итальянец Марвин Веттори встретится с представителем США Джаредом Каннонье.

В соглавном бою сойдутся российский боец ММА, восьмой номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Жоаким Силва. Также на турнире выступит ещё один россиянин Муслим Салихов, который встретится с датчанином Николасом Далби.