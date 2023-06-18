Эрнандес нокаутировал украинца Бондаря за секунду до конца боя на турнире UFC
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В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47. В рамках предварительного карда американец Карлос Эрнандес встретился с представителем Украины Денисом Бондарем.
Бой завершился победой Эрнандеса нокаутом за секунду до конца третьего раунда.
Украинец провёл свой второй бой в рамках UFC и потерпел два поражения.
В главном событии турнира итальянец Марвин Веттори встретится с представителем США Джаредом Каннонье.
В соглавном бою сойдутся российский боец ММА, восьмой номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Жоаким Силва. Также на этом турнире выступит ещё один россиянин Муслим Салихов, который встретится с датчанином Николасом Далби.
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