Эрнандес нокаутировал украинца Бондаря за секунду до конца боя на турнире UFC

В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47. В рамках предварительного карда американец Карлос Эрнандес встретился с представителем Украины Денисом Бондарем.

Бой завершился победой Эрнандеса нокаутом за секунду до конца третьего раунда.

Украинец провёл свой второй бой в рамках UFC и потерпел два поражения.

В главном событии турнира итальянец Марвин Веттори встретится с представителем США Джаредом Каннонье.

В соглавном бою сойдутся российский боец ММА, восьмой номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Жоаким Силва. Также на этом турнире выступит ещё один россиянин Муслим Салихов, который встретится с датчанином Николасом Далби.