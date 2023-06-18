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Эрнандес нокаутировал украинца Бондаря за секунду до конца боя на турнире UFC

Эрнандес нокаутировал украинца Бондаря за секунду до конца боя на турнире UFC
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В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47. В рамках предварительного карда американец Карлос Эрнандес встретился с представителем Украины Денисом Бондарем.

Бой завершился победой Эрнандеса нокаутом за секунду до конца третьего раунда.

Украинец провёл свой второй бой в рамках UFC и потерпел два поражения.

В главном событии турнира итальянец Марвин Веттори встретится с представителем США Джаредом Каннонье.
В соглавном бою сойдутся российский боец ММА, восьмой номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Жоаким Силва. Также на этом турнире выступит ещё один россиянин Муслим Салихов, который встретится с датчанином Николасом Далби.

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 47), Лас-Вегас, США
Карлос Эрнандес (W) - Денис Бондарь
18 июня 2023, воскресенье. 03:40 МСК
Окончено
UD
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