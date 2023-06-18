Муслим Салихов проиграл Николасу Далби единогласным решением судей

Сегодня, 18 июня 2023 года, в Лас-Вегасе (США) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47. В рамках главного карда проходил бой в полусреднем весе между датчанином Николас Далби и россиянином Муслимом Салиховым. Противостояние завершилось победой Николаса единогласным решением судей.
Тем самым, российский боец потерпел четвёртое поражение в своей карьере. Тем не менее, в активе Муслима 19 побед, среди которых 13 были одержаны нокаутом, а также 2 — сабмишном.
В карьере 38-летнего датчанина данная победа стала 22-й в карьере, среди которых 6 нокаутов и 11 сабмишнов. Далби потерпел лишь четыре поражения за всё время.
Главным боем вечера станет поединок в рамках среднего веса между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Жоакимом Силвой.
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