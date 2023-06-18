Царукян объяснил, почему считает, что бой Чендлера и Макгрегора не состоится

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга лёгкого веса Арман Царукян высказался о том, что, по его мнению, поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера не состоится.
«С чего я взял, что с боем Конора и Чендлера уже покончено? Потому что я вижу, как сейчас живёт Макгрегор. Он отдыхает на своей яхте, пьёт алкоголь, гуляет, курит траву, в то время как мы пашем в зале как сумасшедшие по три-четыре раза в день. Он просто не хочет драться», — сказал Царукян на пресс-конференции после UFC on ESPN 47.
Напомним, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер являются тренерами на шоу The Ultimate Fighter. Ожидается, что по окончании сезона они должны провести очный бой.
Ранее Чендлер заявлял, что уверен в том, что его бой с Макгрегором состоится, несмотря на то что у ирландца есть проблемы с антидопинговым агентством USADA.
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