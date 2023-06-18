Махачев: с радостью подерусь с Волкановски в реванше

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев после турнира Eagle FC 52, который прошёл в Дагестане, ответил на вопрос, стал бы Алекс Волкановски для него более опасным соперником, чем Чарльз Оливейра.

«Волкановски опаснее Оливейры? Волкановски такой же. Если даже предложат его, я с радостью подерусь в реванше с Волкановски. Я уже много раз говорил в интервью, что если убрать все эти нюансы с часовым поясом, то, как там проводили турнир, то буду лучше готов к бою», — сказал Махачев в видео на YouTube-канале «Спорт-экспресса» «Ушатайка».

Первый поединок Махачева с Волкановски прошёл в феврале на турнире UFC 284 и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, Махачев защитил титул чемпиона в лёгком весе.