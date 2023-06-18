Чемпион WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогре успешно защитил титул

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) завершился боксёрский вечер, в главном бою которого чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Реджис Прогре (28-1, 24 KO) в первой защите титула встретился с пуэрториканцем Даниэлито Зоррильей (17-1, 13 KO).

Поединок продлился все двенадцать раундов и завершился победой Прогре раздельным судейским решением (117-110, 113-114, 118-109).

Реджису Прогре 34 года. Американец является бывшим обладателем титула WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), а также финалистом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Единственное поражение в карьере он потерпел в октябре 2019 года, уступив раздельным судейским решением британцу Джошу Тэйлору. В ноябре 2022-го он завоевал вакантный титул WBC.