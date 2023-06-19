Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC заработал более $ 120 тыс., поставив на брата, считавшегося аутсайдером

Экс-чемпион UFC заработал более $ 120 тыс., поставив на брата, считавшегося аутсайдером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Энтони Петтис опубликовал в социальных сетях ставку на своего родного брата Серхио Петтиса, защитившего на минувших выходных титул Bellator.

Энтони поставил на победу Серхио $ 50 тыс., а его выигрыш составил $ 122 тыс.

Напомним, Серхио Петтис, являющийся чемпионом Bellator в легчайшем весе (до 61 кг), победил единогласным судейским решением именитого бразильца Патрисио Фрейре. Примечательно, что американец был аутсайдером.

В главном бою прошедшего турнира Bellator 297 чемпион организации в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) и победитель Гран-при россиянин Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер назвал Немкова лучшим полутяжеловесом на планете.

Материалы по теме
Глава Bellator: Немков — лучший полутяжеловес на планете
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023