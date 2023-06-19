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Экс-чемпион UFC заработал более $ 120 тыс., поставив на брата, считавшегося аутсайдером

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Энтони Петтис опубликовал в социальных сетях ставку на своего родного брата Серхио Петтиса, защитившего на минувших выходных титул Bellator.

Энтони поставил на победу Серхио $ 50 тыс., а его выигрыш составил $ 122 тыс.

Напомним, Серхио Петтис, являющийся чемпионом Bellator в легчайшем весе (до 61 кг), победил единогласным судейским решением именитого бразильца Патрисио Фрейре. Примечательно, что американец был аутсайдером.

В главном бою прошедшего турнира Bellator 297 чемпион организации в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) и победитель Гран-при россиянин Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер назвал Немкова лучшим полутяжеловесом на планете.