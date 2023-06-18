Глава Bellator: Немков — лучший полутяжеловес на планете

Президент Bellator Скотт Кокер высоко оценил уровень российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона организации в полутяжёлом весе Вадима Немкова.
«Для меня Вадим Немков — лучший полутяжеловес на планете во всех лигах, включая лучших представителей полутяжёлого дивизиона UFC. Он доказал это боем с Йоэлем Ромеро. У него есть скорость, ловкость, он проводит комбинации, может бить и руками, и ногами, переводить, защищаться – он показал всё это. Йоэль — действительно опасный парень, и если он бьёт вас, находясь сверху, то у вас неприятности. Однако уровень навыков Немкова действительно впечатляет, он невероятно хорош», — сказал Кокер на пресс-конференции.
На турнире Bellator 297 Немков выиграл у Йоэля Ромеро единогласным решением судей и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.
- 18 июня 2023
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