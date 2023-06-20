Топ-4 наилегчайшего дивизиона UFC бросила вызов Джулианне Пенье

Топ-4 женского наилегчайшего веса Эрин Блэнчфилд выразила желание подняться в весовой категории для поединка с Джулианной Пеньей за вакантный титул в легчайшем весе.

«Я думаю, это будет очень интересно. Джулианна Пенья, полагаю, сейчас является главной претенденткой, так как она бывшая чемпионка. Кто-то из наилегчайшего веса должен подняться в легчайший дивизион, чтобы подраться с ней. Это будет интересно.

Многие люди спрашивают, когда я проведу следующий поединок. Сейчас у меня нет соперницы. Знаю, что Пенья хочет вернуть титул, и я чувствую, что наша с ней встреча – один из самых интересных боёв для этого дивизиона.

Наша с Пеньей схватка привлечёт много внимания, так что я определённо заинтересована в этом матче», – приводит слова Блэнчфилд MMA News.

24-летняя Блэнчфилд идёт на серии из восьми побед.

В активе Джулианны Пеньи 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых она одержала 12 побед и потерпела пять поражений. В последнем бою Пенья проиграла Аманде Нуньес единогласным решением судей и утратила чемпионский пояс UFC.