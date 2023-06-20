Чендлер назвал своего соперника с самым тяжёлым ударом
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Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер назвал соперника с самым тяжёлым ударом.
Один из фанатов спросил у бойца, у кого из его соперников был самый тяжёлый удар.
«У Дастина Порье», — ответил Чендлер на своей странице в социальных сетях.
Поединок Дастина Порье и Майкла Чендлера прошёл в ноябре прошлого года и завершился победой Порье удушающим приёмом.
В активе Майкла Чендлера 23 победы и восемь поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Американец был чемпионом Bellator.
Дастин Порье — бывший временный чемпион UFC в лёгком весе. При этом он дважды проигрывал в поединках за постоянный титул. У него 29 побед и семь поражений в ММА.
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